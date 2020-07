4









Bufera su Marca. Il giornale spagnolo ha inserito Matthijs de Ligt nella lista dei peggiori flop europei dell'anno, coloro che a fronte della grande spesa fatta dai club hanno disatteso le aspettative. In sua compagnia ci sono Griezmann (Barcellona), Frenkie De Jong (Barcellona), Eden Hazard (Real Madrid) Joao Felix (Atletico Madrid) e Lucas Hernandez (Bayern).



Un fatto questo che ha subito scatenato i tifosi e gli amanti del calcio, internazionali non solo juventini, che si sono scagliati contro Marca. Dalla parte italiana l'accusa di non aver mai digerito la preferenza data dal giocatore alla Juve rispetto alla Spagna, nonostante il pressing del Barcellona, dagli altri profili, invece, quella di non aver visto una singola partita della Juve da inizio anno. Salvo qualche difficoltà iniziale nell'adattamento il giocatore, che va ricordato ha 20 anni, sta vivendo una stagione ad altissimi livelli. Non commette errori, è sempre puntuale ed è diventato il punto di riferimento della Juventus. Un muro, per il presente il futuro.



