"Dove mi vedo in futuro? Ovviamente la Premier è une grande campionato, come anche la Liga", Matthijs de Ligt non ha ancora deciso il suo futuro e in un'intervista con Espn dichiara: "Ma ci sono anche altre competizioni, non solo queste due. Non so ancora dove sarà il mio futuro, quindi aspettiamo e vediamo come va". Il Barcellona è stato a lungo in pole per De Ligt, senza però riuscire a chiudere ancora la trattativa mentre secondo Sky Sports Uk lo United si è ufficialmente ritirato dalla trattativa. La Juve resta alla finestra, de Ligt prende tempo. Il futuro non è ancora deciso.