Si allarga la famiglia De Ligt, e si riempie di amore e tenerezza. Matthijs ha infatti sfruttato il suo giorno di riposo in maniera completamente diversa dal resto dei compagni. Il difensore, insieme alla sua Annekee, si è recato al canile di Torino per prendere un piccolo cucciolo.Foto e video sono nelle stories Instagram di Annekee, c'è anche un video in cui si vede Matthijs già alle prese con i piccoli De Ligt. In attesa di cicogne di ben altre dimensioni, dal canile di Torino ringraziano di vero. Non ci sarà tanto minutaggio nell'ultimo periodo del centrale olandese, ma tra coccole e giochi avrà come svagarsi. E magari anche chiedere consigli al mister: