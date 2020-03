Matthijs de Ligt si sta prendendo la difesa della Juventus. Dopo un approccio al calcio italiano non semplicissimo, il difensore olandese si sta elevando a colonna della difesa bianconera. Il tutto a 20 anni, non lo dimenticato. Tuttsport ne esalta la mentalità, la testa, punto di forza di questo ragazzo. Il classe 1999, per entrare nella cultura del nostro Paese, da quando è arrivato a Torino ha intrapreso un percorso di lezioni per imparare la lingua italiana: dopo sei mesi è stato in grado di rispondere a domande in italiano e soprattutto, a intendersi al meglio con i compagni di squadra. Inoltre, ha studiato a fondo la mentalità tattica del nostro calcio, guardando video a ripetizione e chiedendo consigli a Giorgio Chiellini, colui che può essere la guida per il percorso in bianconero di De Ligt.