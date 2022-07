Una settimana con ile che fai, sputi già nel piatto dove hai mangiato? Hai ragione, forse ladegli ultimi tre anni non è stata un ristorante stellato ma dai, certamente non era nemmeno un fast food.Per carità, ognuno ha una percezione diversa delle cose. Eppure Patrice, uno che la maglia bianconera l'ha indossata fino al 2017 - e sì, anche con Massimilianoin panchina, accumulando anche qualche successo - non la pensava allo stesso modo."Alero in vacanza rispetto alla Juve. Giocare lì è stata la sfida più difficile della mia vita: hai un solo giorno senza allenamenti al mese, sono orgoglioso di aver giocato lì", aveva dichiarato il francese in una vecchia intervista. "Se ero felice di essere controllato così? Io mi gestivo da solo, ma per i giovani è molto importante., negli allenamenti alcuni vomitavano ma dovevano comunque finire la sessione. Quando alcuni dicono che è più facile giocare in Italia, io credo che non sarebbero capaci nemmeno di allenarsi lì. Per me è stato uno shock".