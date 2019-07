Pazzesco. E divertente, esilarante, da accasciarsi a terra per i crampi da risata. Per giorni e settimane, alle pendici del Vesuvio, i tifosi sghignazzavano e sorridevano, nonostante un destino già segnato. Chiaramente da perdenti. 'De Ligt, De Ligt':Matthijs, fresco sposo della Juve, aveva siglato qualche ora prima il 2-1 dell'Ajax proprio contro i bianconeri. Era il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ossessione juventina e per questo ossessione degli ossessionati dalla Juve. 'De Ligt, De Ligt': gli avevano fatto anche una maglia. Rigorosamente azzurra perché chi batte la Juve entra in questo senso comunitario, di fratellanza. Motivo di vanto, per quelli lì: tanto nessuno sottolineerà mai il semplice fatto che sia fondato sull'odio. Paradosso e controsenso.Cade così l'ultimo eroe di Napoli,Cade così, con un sorriso ben più largo di quelli dei napoletani. Una maglia non è per sempre: è solo per prenderli in giro. Come sempre, il tempo ha fatto il suo corso.