Matthijs de Ligt è uno dei sogni per rinforzare la difesa della Juventus. Il difensore olandese è al centro di una vera e propria asta internazionale e come ricorda oggi Tuttosport il Barcellona è in prima linea per l'acquisto del centrale dell'Ajax. Il tira e molla tra blaugrana e Lancieri, però,va avanti già da diversi mesi tanto che i catalani avrebbero già fissato un tetto oltre il quale non intende andare: 85 milioni di euro. Agnelli, Nedved e Paratici avranno la forza e la volontà di andare oltre?



LE ALTERNATIVE - Le alternative? Sfumato Varane, che resta al Real Madrid dopo il ritorno di Zidane, si va dal sogno (proibito) Koulibaly a piste più abbordabili, come Marquinhos (PSG), Boateng (Bayern Monaco) e Manolas (Roma) e Alderweireld (Tottenham) che ha una clausola da 30 milioni di euro.