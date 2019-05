Matthijs de Ligt non ha ancora dato il suo “sì” definitivo al Barcellona e adesso, dal Camp Nou, temono di perdere un acquisto che sembrava sicuro. Secondo il Mundo Deportivo, l’Ajax ha ricevuto diverse offerte per il difensore centrale, alcune economicamente più interessanti rispetto a quella blaugrana: è il caso di Juventus, Manchester United e Bayern Monaco. Ma è anche Mino Raiola a chiedere al Barça un rilancio rispetto all’ultima proposta di contratto, vista la straordinaria crescita del classe ’99. Il club catalano, da parte sua, non intende assecondare i giochi al rialzo. La certezza è che adesso la partita per De Ligt si è improvvisamente riaperta.