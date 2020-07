Mille scatoloni e una sola AnneKee. Mentre De Ligt è in viaggio per Udine con la testa verso il primo scudetto della sua vita, la giovane compagna di Matthijs sta ultimando gli scatoloni per quello che sembra, a tutti gli effetti, un trasloco in piena regola. Nulla a che vedere con il mercato e con una possibile cessione del centrale classe 1999. De Ligt lascerà infatti il suo appartamento in Via Lagrange optando per una soluzione più tranquilla, lontana dal centro storico (abitava nello stesso complesso che ha ospitato a lungo Massimiliano Allegri), anche a causa dell'arrivo dei due cuccioli.