Il tunnel, uno dei gesti tecnici più esaltanti del calcio che l’attaccante cerca di rifilare al difensore non solo per saltarlo, ma anche per schernirlo. E se fosse il contrario? Se fosse il difensore a prendersi gioco del centravanti? È quello che è successo nel torello dell’allenamento di ieri della Juventus, momento in cui i tunnel fioccano spesso e volentieri. L’autore è stato De Ligt, il malcapitato, incredibilmente, Cristiano Ronaldo (al minuto 1 del video).