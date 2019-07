Matthijs de Ligt, nuovo calciatore della Juventus, ha parlato ad Ajax Tv per un'ultima volta, prima di vestire ufficialmente la maglia bianconera: "Ho giocato per 10 anni nel settore giovanile e tre in prima squadra ma sfortunatamente devo fare un passo avanti adesso. Sono sempre stato affascinato da come difendono gli italiani. Ci sono tanti calciatori che seguo come esempio: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei andare avanti. Mi sono innamorato di come difendono gli italiani. Per me è un'emozione lasciare l'Ajax. Ho vissuto momenti bellissimi e bruttissimi. E' stato come andare sulle montagne russe. Nella vita c'è sempre un momento in cui bisogna salutare. Mi mancheranno tutti, ma nessuno sa cosa può riservare il futuro".