Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della Fiorentina: "Tre punti in meno? E' solo importante la partita di oggi, non è importante guardare il resto, ma solo oggi. Fare una grande partita. Abbiamo capito Pirlo? Sì, proviamo a fare sempre un po' meglio, stiamo crescendo e abbiamo altri sei mesi per imparare meglio e riuscire in tutto".