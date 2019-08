Your browser does not support iframes.

Fleur De Ligt, sorella di Matthijs, festeggiato del giorno in casa Juventus, non può che essere entusiasta per il proprio fratello, che oggi compie 20 anni. E, tramite il proprio account Instagram ufficiale, ha mostrato alcune foto della festa, con Matthijs accompagnato dalla splendida fidanzata AnneKee Molenaar. E, nelle Stories di Fleur sul popolare social network, appare anche un regalo a tema Ajax: per De Ligt ci sono le due maglie della scorsa stagione del club olandese, con cui ha giocato prima di trasferirsi in bianconero in questa estate di mercato.



Trovate le foto del compleanno di De Ligt nella nostra gallery dedicata.