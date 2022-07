"Per come l’ho visto mi sembra uno che è perfetto per il calcio tedesco e quindi penso possa inserirsi in fretta. Con gli olandesi funziona spesso bene". Questo, il benvenuto di Manuel Neuer a Matthijs de Ligt, nuovo colpo del Bayern Monaco. Del resto, si tratta di un acquisto importantissimo per i bavaresi. Oltre ai 67 milioni di parte fissa,