Il suo gol contro lo Spezia ha permesso alla Juventus di centrare la prima vittoria in campionato, ma non per spazzare via i dubbi sul futuro diLa Juve ci ha investito molto, ma con Bonucci e Chiellini non è un titolare inamovibile. E le parole del suo agente, Mino Raiola, mettono in dubbio la sua permanenza in bianconero. Sì, perché de Ligt attira ancora "molti interessi" su di sé, in primis quello del Barcellona...Ma cosa succede? La situazione finanziaria dei blaugrana rende difficile, a oggi, pensare a un acquisto del genere.ed è ancora convinta dell'investimento fatto due anni fa, sa di avere il futuro della difesa in casa e già pronto a raccogliere l'eredità di Bonucci e Chiellini.Una cifra fuori mercato per quasi tutti i club, soprattutto dopo la crisi economica post Covid, ma che costituisce una via d'uscita all'ex capitano dell'Ajax. Lo riporta calciomercato.com.