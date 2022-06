Periodo di vacanze e relax per i bianconeri prima di riprendere le attività ad inizio luglio. Matthijs de Ligt si gode i paesaggi italiani in compagnia della fidanzata AnneKee Molenaar. Lei, modella, figlia dell'ex calciatore dell'Ajax Keje Molenaar. I due si sono conosciuti in Olanda quando ancora Matthijs giocava nelle giovanili dell'Ajax. Anche lei classe 1999 proprio come De Ligt per amore si è trasferita insieme al difensore. Nella giornata di oggi l'incontro con Federico Chiesa e la fidanzata ha scatenato i tifosi. Ora entrambi sono innamorati dell'Italia e nel tempo libero visitano le meraviglie della nostra penisola. In gallery le foto della vacanza dei due.