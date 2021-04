5









Matthijs De Ligt, a JTV, parla del derby di oggi.



COME AFFRONTARLA - "Secondo me il derby è sempre importante per il club, per la città. E' molto importante. Fare il primo gol nel derby è sempre buono".



ALL'ANDATA - "Hanno una squadra con tanto fisico, il loro gioco è così, con contropiede veloce ed è difficile per noi. Anche oggi sarà una partita difficile, ma bisognerà giocare bene, per vincere.



CONDIZIONI - "Non ho problemi fisici, il Covid è passato e va sempre meglio. Io sto bene".



A DAZN - ​"Parliamo tanto in questo periodo, hanno visto tutti che siamo in un momento difficile, ma siamo una squadra con personalità, c'è bisogno di giocare bene con tutti e questo è importante. Guardiamo partita dopo partita e lo facciamo per vincere".