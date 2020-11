Il recupero di Matthijs De Ligt procede come da programma. Da diversi giorni il gigante olandese si sta allenando in gruppo, ma senza partecipare alle partitelle per evitare contrasti e contatto fisico, come previsto dalla supervisione dei medici. Solo parte atletica per lui, limitazione che presto finirà. Da domani, infatti, l’ex Ajax tornerà a completa disposizione di Andrea Pirlo. La spalla sta sempre meglio, la forma fisica è recuperata, adesso non resta che vederlo in campo. La data cerchiata in rosso è quella del 21 novembre, quando la Juventus sfiderà il Cagliari e lui vorrà strappare la prima convocazione agli ordini di Pirlo.