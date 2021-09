Matthijs De Ligt ha commentato a JTV la vittoria per 1-0 della Juventus sul Chelsea in Champions League: "Abbiamo disputato una grandissima partita, tutta la squadra, ottenendo ottimi 3 punti. Siamo rimasti molto stretti in difesa per lasciare poco spazio a Lukaku. Una vittoria del genere è molto importante, è la terza di fila contando Spezia e Samp, e ora dobbiamo recuperare per il derby contro il Torino, un match sempre difficile per noi. Stasera la chiave è stata la determinazione, abbiamo saputo soffrire e mostrato il dna Juve che ti porta a vincere".