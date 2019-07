Matthijs de Ligt sarà presto un nuovo giocatore della Juventus, ma come svelato dal Daily Mirror il club bianconero ha rischiato di perdere il centrale olandese nel corso dell'ultimo mese. Il Barcellona ha infatti provato ad inserirsi con forza sul giocatore presentando un'offerta migliore di quella bianconera all'Ajax, ma non riuscendo a convincere Mino Raiola e il giocatore che erano da tempo in parola con il centrale.