Chi ha tempo non aspetti tempo. L'ha detto Antonio Conte, ma è una massima che si porta dietro anche gran parte della tifoseria bianconera. In attesa, spasmodica, dell'arrivo di Matthijs de Ligt in casa Juve. Una situazione in via di sviluppo, che in questi giorni porterà l'olandese a Torino. Serve pazienza, calma e serve soprattutto non rompere i rapporti con i Lancieri, che nel frattempo si godono - anche via social - il proprio capitano al lavoro in quel di Amsterdam. Intanto, sul profilo Instagram del difensore, i tifosi juventini tempestano di messaggi il giocatore: "Ti aspettiamo a Torino", "Qui per la Champions", i commenti più gettonati. Chi ha tempo, non aspetti tempo. I supporters seguono la massima alla perfezione.