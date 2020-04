Matthijs De Ligt è intervenuto sul canale Youtube Foot Truck: "Primo viaggio con la mia ragazza a Torino? Vero, ho visto il Golden Boy, il premio per il più grande giovane talento in Europa ed era qua a Torino, è stato molto simbolico. Conoscevamo già un po' la città, poi sono tornato ad aprile e lui sa cosa è successo (ride ndr). Interviene Szczesny lì vicino a lui: “Non ricordo, non ha segnato. Nessuno si è accorto che è stato quasi un autogol, Rugani ha segnato quel gol e anche lui non lo sa”.