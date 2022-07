Nella giornata di oggi è approdato a Torino Hasanper dare il via alla trattativa per portare alil difensore olandese dellaMatthijsI bavaresi hanno presentato alla Vecchia Signora una prima offerta: si tratterebbe di. Per arrivare ad un affare complessivo di circaPresenti all'incontro tutta, Hasane Rafaela, approdata a Torino insieme a Paul Pogba.La trattativa rimane aperta tra i due club e la volontà dell'olandese sembra essere quella di lasciare Torino. L'offerta del Bayern però non soddisfa le richieste della Juventus che accetterebbe di cedere il difensore classe 1999 per circa 90 milioni di euro. Sembra però che ci saranno altri incontri per proseguire la trattativa.