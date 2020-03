Maurizio Sarri e Matthijs. Un rapporto che nel corso della stagione è decollato, nonostante qualche problema di troppo per l'olandese. Lo stesso centrale ha svelato un retroscena a ZiggoSport: "Sono felice che le cose stiano migliorando e della fiducia del club. Bonucci e Chiellini sono giocatori che hanno vinto tutto per nove anni e sanno cosa fare in campo. Pertanto è impossibile dire di avere il posto fisso. Questo è quello che mi hanno detto: sei un grande giocatore, ma soprattutto sei qui per imparare da quei due ragazzi. Abbiamo bisogno di te in questa stagione, perché è importante avere una rosa ampia. A un certo punto mi sono seduto in panchina per un po', e ne ho anche parlato con l'allenatore. Ho avuto quell'infortunio alla spalla, che mi ha anche infastidito l'inguine e mi condizionava anche in allenamento. A quel punto il mister mi ha detto: "Ora stai tranquillo, avremo bisogno di te più avanti nella stagione. Abbiamo bisogno di te nella tua migliore condizione, quindi resta calmo. Gli olandesi però non sono così: se non stanno giocando si chiedono 'cosa succede adesso?' A volte è difficile...".