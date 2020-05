Nel corso della lunga intervista rilasciata al sito della Uefa ( LEGGI QUI ), Matthijst, difensore della, ha svelato anche un retroscena sul ruolo che ricopriva in campo nei primi anni di carriera: "Fino ai 15 anni giocavo trequartista. Ho giocato molto a centrocampo, ho segnato qualche gol e fatto qualche assist, ma poi mi hanno detto che per la mia carriera sarebbe stato meglio giocare difensore centrale. All’inizio pensavo: “Non mi piace giocare in difesa”, ma ora inizio a capire che giocare da centrocampista mi ha aiutato. Sono contento di questa crescita".