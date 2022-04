Big game coming up. It's time for Derby d'Italia! ⚪⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/o6i7odc67A — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) April 1, 2022

Aumenta la tensione in casa Juve in vista della super sfida di domenica sera contro l'Inter, dove in palio ci sarà molto di più dei 3 punti. Con una vittoria infatti, i bianconeri scavalcherebbero proprio i nerazzurri, mentre quest'ultimi si rilancerebbero in piena corsa scudetto dopo un periodo non idilliaco, anzi. Bisognerà ancora capire chi saranno i convocati di mister Allegri, considerando la vastità degli infortuni che la Vecchia Signora ha subito ma chi ci sarà sicuramente è Matthjis de Ligt che nel frattempo, suona la carica attraverso un post condiviso sui social: 'Big game coming up. It's time for Derby d'Italia! #ForzaJuve".