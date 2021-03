Matthijs de Ligt fa il punto sul suo futuro, allontanando tutte le voci di mercato che l'hanno visto protagonista in queste ultime settimane: "Non so nulla sull'interesse del Manchester United - ha detto il difensore della Juve al Telegraph - Sono arrivato dove desideravo, so che qui posso imparare dai più grandi come Chiellini, Bonucci Buffon e Ronaldo. Continuo a osservare Cristiano in allenamento e a chiedergli consigli".