Matthijs de Ligt ha parlato anche sui social dopo la vittoria della Juve sul Bologna. Le sue parole: "Tre punti pesanti sul cammino! Grande sforzo e sacrificio da parte di tutti". A DAZN, De Ligt aveva parlato anche della mancanza di mentalità di qualche compagno: "Voglio vincere sempre e fare tutto per vincere. A volte mi arrabbio, non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità, non mi piace".

Un autentico muro il difensore olandese, che stasera è stato forse il migliore in campo e ai microfoni.