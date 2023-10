Il difensore del Bayern Monaco Matthjistorna a parlare die lo fa in una lunga intervista concessa a Voetbalzone, in cui racconta alcuni retroscena: ". Il Bayern è stato eliminato dalla Champions League contro il Villareal, poi hanno contattato il mio agente. Hanno detto: abbiamo bisogno di un altro difensore. Quindi il mio agente mi ha chiesto: il Bayern Monaco sta cercando un altro difensore, ti piacerebbe? Allora ho detto molto rapidamente: se è una possibilità, mi piacerebbe molto andarci. Quindi è stato messo in moto tutto, all'incirca a maggio/giugno. Verso metà luglio era fatto""Il club ha un ruolo molto grande in tutto questo. Penso che il Bayern Monaco, al di fuori del trasferimento di Harry Kane, che non è stato così segreto, di solito conduce i trasferimenti in modo abbastanza discreto e silenzioso. Spesso poi ti accorgi improvvisamente di chi sta andando al Bayern Monaco. Con me è stato in realtà lo stesso. Poi improvvisamente hai visto che il Bayern Monaco stava cercando De Ligt. Personalmente, non ho sentito il bisogno di dire ai media dove stavo andando. Quindi è stata una sorpresa per la maggior parte delle persone, ma non per me e le persone intorno a me"."Volevo soprattutto andare al Bayern, perché alla Juve mi sentivo bene e ero molto amato lì. I tifosi pensavano che fossi un ottimo giocatore e vedevano che mi impegnavo sempre molto e giocavo bene. Quindi ho avuto un bel periodo lì, ma se una squadra come il Bayern Monaco ti vuole, con buone possibilità di vincere la Champions League ogni anno, non ho dovuto pensarci molto"."Ho avuto un buon anno. Sono arrivato un po' indietro perché ero abituato a un calcio molto diverso. Dopo le prime tre partite ho giocato praticamente sempre, quindi è stato davvero bello. Sono riuscito a essere importante per la squadra. Diventare campioni all'ultimo minuto, è un ottimo modo per concludere l'anno. Ho un ottimo ricordo riguardo alla mia prima stagione".