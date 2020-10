non vede l'ora di tornare in campo. Il difensore della Juventus ha ormai recuperato dall'operazione alla spalla e fosse per lui tornerebbe tra i convocati già per la gara di domenica contro lo Spezia. Non è escluso che succeda davvero, perché anche Pirlo spera di poter contare presto sull'olandese soprattutto dopo l'indisponibilità di Demiral per la prossima gara di Champions. Per rivederlo in campo però manca ancora l'ok definitivo, che dovrà arrivare dall'ortopedico.