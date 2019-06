Il Paris Saint-Germain ha accelerato per Matthijs de Ligt. E’ in questo scenario che si inquadra il viaggio di Mino Raiola a Parigi, che ha parlato del proprio assistito con la dirigenza dei campioni di Francia: la Juventus lo considera una prima scelta assoluta da mesi, il Barcellona era arrivato a un passo dal chiudere l’affare con l’Ajax, ma adesso il PSG è balzato in pole. Secondo Le Parisien, la dirigenza del club ha promesso a De Ligt un ruolo da protagonista assoluto, un progetto a breve o medio termine: il piano è quello di rendere il classe ’99 l’erede di Thiago Silva, il cui contratto scadrà nel 2020.