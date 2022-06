Continua a far discutere il futuro dell'olandese De Ligt, ancora alle prese con la proposta di rinnovo del contratto presentatagli da Madama che, vorrebbe blindarlo fino al 2026. In queste ore però sarebbe spuntata una nuova pretendente per l'ex Ajax, perchè stando a quanto riportato da La Stampa, anche il club inglese del Chelsea sarebbe sulle tracce del difensore bianconero.