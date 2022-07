E' quanto scrive Tuttosport, che sottolinea un affare caldo, in cui la Juventus aspetta le mosse dei tedeschi e quelle del Chelsea, ancora in pole position. Tuchel insiste, il nuovo proprietario vuole il grande colpo, ma le cifre non sono ancora quelle giuste e la Juve non ha intenzione, e necessità, di svendere Matthijs.- Nel weekend, quando Paul Pogba tornerà a Torino, ci sarà un nuovo contatto con l’avvocato Rafaela Pimenta , plenipotenziaria della scuderia Raiola e rappresentante anche di De Ligt. Un'occasione per parlarsi, ancora, e vedere come proseguire, anche se altri contatti non sono da escludere, anzi. Quello che è certo è che la Juve vuole essere accontentata: il prezzo è fissato oltre quota 100 milioni, il Bayern parte da una valutazione di 60, il Chelsea si è già spinto a 75 milioni più bonus e resta avanti. Di contropartite, per ora, la Juve non vuole parlare. Dal tesorone De Ligt poi dipenderà molto del restante mercato, a partire dall'erede.E in giornata, come succede sempre durante le trasferte milanesi, Cherubini avrà una agenda ricca di appuntamenti, oltre a quello per Koulibaly già raccontato. Nuovi contatti sono in vista anche per Gleison Bremer e Gabriel. Sullo sfondo anche Presnel Kimpembe e Thilo Kehrer (Psg), Manuel Akanji (Borussia Dortmund) e Badiashile (Monaco). Il piano, anche qui, è chiaro: senza Chiellini e con l'addio di De Ligt, la Juve punta a due colpi in difesa. Un esperto e un giovane, Rafa Marin (Real Madrid B) come nome segnalato da Tuttosport in questa casella.