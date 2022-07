Inizia oggi la nuova stagione della Juve che, come imperativo ha quello di ritornare a vincere e impossibilitata a concedersi un'altra stagione da 'quarto posto'. In virtù di questo, la dirigenza della Continassa sta lavorando senza sosta sul mercato, con i tifosi che aspettano solo di leggere la parola 'ufficiale', accostata ai nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria. Quello che invece sperano di non dover leggere è un eventuale addio di Matthjis, considerato un pilastro fondamentale per la Juve di oggi e di domani.- La sua posizione regna infatti nell'assolunta incertezza, specie dopo le dichiarazioni rilasciate dalla sua agente Rafaela Pimenta, la quale ha aperto a qualsiasi ipotesi. Dalle parti di Venaria Reale fanno sapere che per arrivare all'ex Ajax bisognerà bussare alla porta con una cifra di almeno 90 milioni di euro, altrimenti non ci si siederà neanche a discuterne attorno ad un tavolo.- Nel frattempo però i dirigenti bianconeri si stanno muovendo anche su altri fronti, soprattutto per evitare di ritrovarsi senza un volto di spessore prima che inizi il campionato. I nomi finiti nella lista dei desideri sono diversi e tutti di una certa affidabilità. Dal più desiderato, passando per, diverse sono le strade che potrebbe intraprendere Madama.