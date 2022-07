Il Bayern sorpassa il Chelsea. Offerta intorno agli 80 milioni più 10 di bonus per arrivare a 90 complessivi, superiore di circa 20 milioni a quella dei blues. La Juve aspetta di incontrare l'entourage del giocatore, mentre domenica poi toccherà allo stesso, con cui la Juve vuole parlare a quattrocchi per capire se la decisione di andarsene è definitiva. Che prezzo ha l'addio? La linea societaria - si legge sulla Gazzetta - è quella di tenersi più vicino possibile alla clausola da 120 milioni, anche se realisticamente l’obiettivo è quello di non scendere troppo sotto quota 100. E la proposta del Bayern comincia a diventare corposa, intrigante.