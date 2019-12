Matthijs de Ligt si è raccontato in un'intervista immediatamente successiva alla vittoria del Kopa Trophy. Nel suo racconto ha parlato anche di sogni e di un percorso inaspettato: "Onestamente, il piccolo De Ligt poteva solo sognare tutto questo, ma non pensava fosse possibile. Da piccolo sognavo di diventare un calciatore professionista, ma se avessi detto che avrei vinto il Golden Boy o il Trofeo Kopa e raggiunto le semifinali di Champions a vent'anni avrei detto una bugia a me stesso. Alla fine è successo".