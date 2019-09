Un po' di classico campanilismo, ma pure un po' di preoccupazione da parte dei tifosi della Juventus: del resto, quella di De Ligt non si è dimostrata una serata particolarmente semplice . Anzi: è stata sfortunata, pure un bel po'. E allora, ecco i primi commenti, coi social che su questo riescono a essere sempre estremamente puntuali. Dalla più classica delle bocciature fino alla fiducia per Matthijs che non si scalfisce: perché nonostante il rigore causato, pure in modo goffo, c'è stata una grande chiusura e la consueta pericolosità sulle palle alte.