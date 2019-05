De Ligt: "¿Dónde me veo? La Premier es una gran competición, España también"



"Todavía no sé nada sobre mi futuro. Después de estos dos partidos (Nations League) veremos qué pasa"



26 maggio 2019

Parole che non faranno piacere alla: Matthijs, difensore dell'corteggiato da mesi dalla dirigenza bianconera, ha rilasciato un'intervista a ESPN dal ritiro dell'Olanda. "Dove mi vedo in futuro?", spiega il classe '99, che non cita la Serie A. Per poi precisare: "Ma ci sono anche altre competizioni, non solo queste due. Non so ancora dove sarà il mio futuro, quindi aspettiamo e vediamo come va". Il Barcellona è stato a lungo in pole per De Ligt, senza però riuscire a chiudere ancora la trattativa.