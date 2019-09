Matthijs De Ligt è stato il colpo di mercato dell'estate per la Juventus. Il centrale olandese, protagonista assoluto con l'Ajax nell'ultima stagione, aveva sul piatto diverse proposte allettanti, tra cui quella del Barcellona. Poteva scegliere, e ha deciso di venire in Italia, alla Juve. I primi mesi si sono rivelati per certi versi più complicati di quanto previsto, ma De Ligt ieri, a margine dell'evento organizzato a Milano dalla Fifa per premiare i migliori giocatori della passata annata, ha difeso a spada tratta la sua decisione.



SCELTA GIUSTA? - Tra i protagonisti della serata per il "The Best" Fifa, come riportato da Tuttosport, l'olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo addio all'Ajax e la sua nuova avventura in bianconero: "Ci sono stati molti cambiamenti ma sta andando bene, sono davvero contento della scelta fatta in estate quando ho firmato per la Juventus. Sto imparando l'italiano. Sia la lingua che il calcio, molto differente, rispetto a quello olandese".



SUL PREMIO - "Sono molto contento di essere qui, è davvero bello ricevere un premio con i voti degli altri giocatori, è un grande riconoscimento. È stato un momento emozionante e di enorme orgoglio salire sul palco con quei giocatori, alcuni dei quali sono letteralmente delle leggende viventi. È un grande onore essere qui. Chi scelgo tra Ronaldo e Van Dijk? Ho avuto la fortuna di aver giocato sia con Van Dijk che con Cristiano Ronaldo, ma francamente non riesco a scegliere tra i due".