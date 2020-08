1









“Da questa strana stagione, in cui molte persone hanno sofferto, rimane la grande soddisfazione di aver vinto lo Scudetto al fianco di questo gruppo eccezionale e la gioia di aver sentito l’affetto straordinario dei “tifosi bianconeri”. Sono dispiaciuto se non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo in Champions League. Adesso abbiamo una convinzione rinnovata, fame e determinazione per fare di più il prossimo anno”. Parole e musica di Matthijs De Ligt, con dedica questo messaggio a tutti i fan sui social, prima di sottoporsi ad un’operazione alla spalla che tanto gli ha dato problemi in questa stagione.



L’ANNUNCIO – Lo aveva annunciato dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Voglio recuperare dal problema alla spalla, mi opererò presto”, e così sarà a stretto giro di posta. Sostanzialmente, il gigante olandese ha giocato per la maggior parte con la spalla lussata, da qui le perenni fasciature che si potevano intravedere sotto la maglia. A nulla è servita la terapia conservativa, è necessario operare. De Ligt ha stretto i denti tutta la stagione, ha aspettato la fine (ingloriosa) della Champions League per affrontare di petto il problema.



TEMPI DI RECUPERO – Ma quanto starà fuori il difensore centrale classe ’99? Si metterà sotto i ferri tra qualche giorno, e i tempi stimati sono circa 3 mesi. Tanti, che gli faranno saltare sicuramente la prima parte di preparazione dato che la Juventus andrà il ritiro prima di fine agosto. Ma sono il necessario per recuperare completamente da questo problema, che durante l’anno ha minimizzato offrendo prestazioni degne degli 85 milioni spesi la scorsa estate da Paratici. In ogni caso, l’ex Ajax ha cerchiato in rosso una data sul calendario: 20 e 21 ottobre, giornate in cui ripartirà la Champions League con il primo turno della fase a gironi.