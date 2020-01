Mathijs de Ligt è pronto al rientro dal primo minuto contro il Cagliari. Il difensore ex Ajax è rimasto in panchina nelle ultime tre partite del 2019 e l'esclusione che ha fatto più rumore è senza dubbio quella nel match contro la Lazio in Supercoppa. Una scelta, quella di Sarri, dettata dalla grande vena del difensore turco, autore di ottime prestazioni contro Bayer Leverkusen prima e Udinese poi: 18 minuti che gli sono valsi la riconferma contro la Lazio, a discapito proprio di Matthijs.



CONCORRENZA - Contro il Cagliari, sabato pomeriggio, De Ligt è destinato a tornare in campo dal primo minuto. Di fatto è sparito dal campo dopo il gol di Milinkovic-Savic nella prima sconfitta stagionale della Juve contro la Lazio, quella di campionato giocata a Roma. Il centrocampista serbo lo ha sorpreso con un inserimento e dalla partita successiva Sarri ha deciso di farlo riposare. Lunedì pomeriggio tornerà in campo per la prima volta dopo quell'errore, nella prima partita del 2020, anno in cui dovrà imporsi smorzando quelle piccole sbavature che ogni tanto si sono viste in questa prima parte di stagione. Sbavature normali, va detto, anche perché il suo percorso doveva essere molto diverso rispetto a quello che ha poi effettivamente affrontato.



CHIELLINI - Sarri, infatti, avrebbe dovuto lanciarlo nella mischia a piccole dosi e invece l'infortunio di Chiellini ha costretto il tecnico bianconero a puntare subito su di lui. Mesi di alti e bassi che ci stanno per un giocatore così giovane che arriva in un nuovo campionato. La Juve è convinta della bontà dell'operazione e lui non vede l'ora di scendere nuovamente in campo consapevole però che tra poco la concorrenza aumenterà ancora. Chiellini, infatti, è destinato a tornare in campo a partire da febbraio. Con il capitano a disposizione Matthijs si giocherà il posto sia con lui che con Demiral. Dovrà farsi trovare sempre pronto. La prima occasione con il Cagliari.