Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, Xavi avrebbe chiesto al Barcellona l'ingaggio del 23enne difensore francese Jules Koundé. Il problema è che il centrale del Siviglia ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro e al momento i Blaugrana non avrebbero i fondi per accontentare il tecnico spagnolo. Occhio anche a Matthijs de Ligt, anche se la clausola rescissoria per liberarlo dalla Juve non sembra esattamente alla portata dei blaugrana.