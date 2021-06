A volte la sorte sa essere davvero ironica. A volte il calcio può cambiare il volto della situazione in maniera repentina e difficile da credere. A volte può succedere che in un tardo pomeriggio ungherese, in un ottavo di finale degli Europei, un ragazzo che fin lì sta conducendo una partita da leader della difesa dell'Olanda, facendo ingolosire i tifosi della Juventus che si coccolano il loro centrale del presente e del futuro, parliamo ovviamente di Matthijs De Ligt, si faccia espellere al minuto 55 di una gara dove la sua squadra è nettamente favorita nei pronostici rispetto agli avversari della Repubblica Ceca.

La colpa da rosso diretto di De Ligt è quella di aver fermato il pallone col braccio, cadendo a terra, un giocatore ceco che si stava involando verso la porta olandese. Un gesto disperato, sul labile confine tra mano furbetta e movimento istintivo, che costringe l'Olanda a giocare in dieci per quasi tutto il secondo tempo. E dopo 13 minuti, un cross dalla destra con annessa sponda aerea e uscita incerta di Stekelenburg permettono a Tomas Holes di portare in vantaggio la Repubblica Ceca. Clamoroso alla Puskas Arena!

Un errore che in ogni caso non scalfisce il valore di un giocatore come De Ligt, che ripetiamo, prima di quell'episodio sciagurato e fatale stava guidando la retroguardia arancione con la prontezza da giovane veterano che la Juve ben conosce. E ben continuerà a conoscere.