di Nicola Balice

Mino Raiola, è lui il fattore decisivo di questa fase del mercato bianconero. Il blitz di Fabio Paratici a Parigi poco prima di andare a Londra per sbloccare la situazione legata a Maurizio Sarri, è servito per capire lo stato dell'arte attorno a Matthjis de Ligt e Paul Pogba. E per fare chiarezza, ulteriormente, sulle intenzioni della Juve: “Mino, li vogliamo tutti e due”. Prima il tentativo di accelerare su Paul Pogba per anticipare le mosse del Real Madrid, poi la volontà di cogliere al volo l'opportunità legata a De Ligt dal momento che un accordo con Psg o Barcellona ancora non c'era. Così dal summit a Montecarlo tra Raiola e Pavel Nedved, proprio il difensore olandese è diventato l'obiettivo principale su cui accelerare. Anche perché nel frattempo con Adrien Rabiot la Juve è riuscita a tutelarsi a centrocampo: c'è il sì di giocatore e di mamma Veronique, fino alla firma però le insidie sono sempre dietro l'angolo. Rabiot non esclude Pogba o un altro grande colpo a centrocampo, così come un grande investimento come quello previsto per De Ligt non impedirà alla Juve di sognare almeno un altro top player. Ma nei contatti, continui, con Raiola per un De Ligt che si è avvicinato a passi spediti c'è anche un Pogba che negli ultimi giorni si è di nuovo allontanato.



LA FRENATA – Il campione del Mondo francese a Torino tornerebbe, la situazione in tal senso non è cambiata. E la Juve avrebbe un canale privilegiato in sede di trattativa per l'ingaggio. A restare complicata è però la trattativa con il Manchester United: la società bianconera ha compiuto la propria mossa, dichiarandosi pronta ad arrivare vicina a 100 milioni cash, cui aggiungere una contropartita gradita allo United. Niente da fare, i Red Devils non mollano: vogliono 150 milioni, almeno, solo cash. Senza un passo in avanti dello United, ci sarà poco da fare. Il sogno rimane, ma ora torna ad apparire quasi impossibile, l'ottimismo sembra svanito. Aspettando che il mercato faccia il proprio corso, la Juve ricomincia a guardarsi altrove, previsti nuovi contatti per Sergej Milinkovic Savic ad esempio. Il tentativo di giocare d'anticipo è andato male, la guerra di nervi invece può ricominciare: Juve e Real si studiano, lo United detta le regole.