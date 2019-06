di Alessio Salerio

La Juventus si avvicina a grandi passi a Matthijs de Ligt. I costi dell'operazione sono altissimi, ma Pavel Nedved e il club bianconero sembrano aver scelto il difensore e capitano dell'Ajax per il futuro del reparto arretrato, dopo il ritiro di Andrea Barzagli dal calcio giocato. Il Barcellona sembra ormai essersi chiamato fuori dalla trattativa, mentre il Paris Saint-Germain non è un'ipotesi così gradita al difensore classe '99, che preferirebbe vestire la maglia bianconera.



IL DIFENSORE PIU' COSTOSO - Per convincere l'Ajax, serve un'offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro, che andrebbe a rappresentare uno tra i più costosi nella storia della Juventus. Per la precisione il terzo, dopo i 105 milioni sborsati al Real Madrid per Cristiano Ronaldo e i 90 milioni per avere Gonzalo Higuain dal Napoli. In particolare, l'olandese sarebbe il difensore più pagato per i bianconeri, che però non sono nuovi ai grandi affari almeno con il suo procuratore, Mino Raiola.



