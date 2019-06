Sembra sempre più vicino l'accordo tra la Juventus e Matthjis De Ligt. Il difensore olandese in uscita dall'Ajax è pronto a salutare il club campione nazionale per fare un importante salto di qualità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'uscita di scena dalla lotta da parte del Barcellona pone i bianconeri al primo posto. Il giocatore, dal canto suo, si sarebbe mostrato felice di seguire Cristiano Ronaldo. Le chiavi per la riuscita dell'affare sarebbero la preferenza dell'agente del ragazzo, Mino Raiola, nei confronti della Vecchia Signora rispetto agli altri club e gli ottimi rapporti tra Andrea Agnelli e Edwin Van der Sar, ex bianconero e direttore sportivo dell'Ajax. Un motivo in più per sperare nel primo colpaccio della Juve.