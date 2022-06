Le parole di de Ligt a NOS:



PROGETTO SPORTIVO – “Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due volte un quarto posto di fila non è sufficiente, dovremo fare dei passi avanti, così è deludente. La Juventus è sempre un club che vuole e deve essere campione. Personalmente, questo è il mio anno migliore finora. In termini di tempo di gioco e di modo in cui ho giocato”.