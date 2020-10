"Un buon modo per cominciare la stagione di Champions. Complimenti ragazzi!". Il messaggio di Matthijs de Ligt arriva forte e chiaro. Lui che da casa scalpita per tornare il prima possibile, che avrebbe voluto esserci già in questo esordio europeo della Juve di Pirlo, ma che ancora deve attendere. Sta recuperando da un infortunio alla spalla e dall'operazione che dovrebbe sistemare la lussazione definitivamente. La Juve lo aspetta.