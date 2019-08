Archiviata la prima, si guarda già al prossimo week-end. I fasti per il ritorno del campionato sono conclusi e così, domani, la Juventus si riunirà alla Continassa per fare i primi bilanci della stagione. Su tutti, scottano le condizioni di Douglas Costa che, però, ha già fatto sapere tramite social che non c'è nulla di grave: la sua uscita claudicante e forzata ha messo apprensioni, spazzate poi nelle ultime ore. Come riporta Tuttosport, infatti, il brasiliano dovrebbe essere a disposizione di Sarri, così come vorrebbero essere anche De Ligt e Ramsey: il primo punta all'esordio in Serie A già contro il Napoli, mentre il gallese sta cercando ancora di trovare la forma ottimale. Tutto nei prossimi sette giorni.