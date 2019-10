Un errore che non ha pregiudicato la gara, ma che ha sicuramente accompagnato De Ligt in un momento tutt'altro che semplice. Il difensore della Juventus, anche ieri sera nella gara tra Olanda e Irlanda del Nord (match valevole per le qualificazioni ad Euro2020), ha dato nuovamente l'impressione di non essere... una sicurezza. Sì, diciamo così. Senza esagerare e arginando il fiume di critiche che è arrivato non solo via social. A gettare ulteriore acqua sul fuoco ci ha pensato il ct Orange, Koeman: "De Ligt non ha fatto bene e Blind ha fatto solo per metà il suo compito. E’ una situazione che non deve accadere, ma una volta può capitare anche a loro…".